ويتواجد الرئيس الشاب رهن الحبس الإحتياطي، في إنتظار محاكمته.
تعرف شواطئ ولاية بومرداس توافد غير مسبوق للمصطافين من مختلف ولايات الوطن.
حيث تجاوز عددهم في ظرف أسبوع واحد الممتد من الفاتح و إلى السابع من…
لقي شخص حتفه إثر حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء ببلدية تاجنانت ولاية ميلة.
وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع على الطريق السيار شرق-غرب بالنقطة الكيلومترية…
اطاحت مصالح أمن وهران بمحتال انتحل صفة للنصب على ضحاياه من تجار الأجهزة الكهرومنزولية.
أين تم الاستيلاء على أكثر من 700 مليون سنتيم في صفقات تجارية وهمية.
تبين…
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