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إيداع رئيس إتحاد البليدة الحبس الإحتياطي !!

الرياضة
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إيداع رئيس إتحاد البليدة الحبس الإحتياطي !! شعيب عليم
بقلم وليد كويني

أوقفت مصالح الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، رئيس إتحاد البليدة شعيب عليم بتهمة اصدار صكوك بدون رصيد لصالح شركة اقتصادية.

ويتواجد الرئيس الشاب رهن الحبس الإحتياطي، في إنتظار محاكمته.


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