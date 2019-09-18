إيداع رئيس بلدية المنيعة السابق وأحد أعوانه في غرداية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة غرداية، بإيداع رئيس بلدية المنيعة السابق “م.غ” وأحد المتهمين الآخرين.

وتراوحت الأحكام الأخرى،بين الرقابة القضائية والإفراج بعد مثول 14 شخص بين متهم وشاهد بثالث قضية تلاحق رئيس البلدية السابق للمنيعة.

وتم متابعة الأخير، بتهم متعددة في هذه القضية من بينها تكوين جمعية أشرار والتزوير واستغلال النفوذ و تهم أخرى.

وتم سماع عدد من الأشخاص ومكاتب دراسات في القضية وأحد المستثمرين الكبار ومنتخب وكاتبتين بالبلدية في القضية.

وأمر القاضي، إيداع رئيس البلدية السابق بالمنيعة في قضية حرق سيارات إطارات الدولة أين توبع بتهم تتعلق بمكافحة الإرهاب.

إلى جانب أمر إيداع ثاني يتعلق باستغلال عتاد الدولة لأغراض خاصة وتبديد أموال عمومية.

كما جاء الإيداع الثالث بخصوص قضية الحال في انتظار إنهاء التحقيقات في قضايا أخرى.