إيداع صهر مغني الراب رضا سيتي 16 وشاب من الجلفة الحبس المؤقت

قام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي سهرة اليوم الخميس إيداع حميمد رضا صهر مغني الراب رضا سيتي 16 الحبس المؤقت.

وحسب مصادر لـ النهار فقد أودع قاضي التحقيق صهر مغني الراب الحبس لضلوعه في ضايا تتعلق بتبييض الأموال وإبتزاز. إضافة إلى تهديد رجال أعمال إضافة إلى أنهم ينشطون ضمن شبكة عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك “.

فيما تم اطلق وقاضي التحقيق سراح متهمين ولا يزال التحقيق متواصل

وللتذكير فقد تم إيداع مغني الراب رضا سيتي 16 مساء اليوم الخميس الحبس المؤقت.

كما تم إيداع شاب من ولاية الجلفة الحبس المؤقت إختص في فتح صفحات فايسبوك تحريضية لفائدة رضا سيتي 16.

حيث كان يسير أيضا صفحات الفايسبوك التحريضية لفائدة مغني الراب

وللتذكير فقد تم إيداع مغني الراب رضا سيتي 16 مساء اليوم الخميس الحبس المؤقت.