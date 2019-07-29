إيداع عبد المالك سلال الحبس المؤقت في قضية معزوز

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تمكنت عناصر الأمن بولاية الطارف من حجز 430 قرص مهلوس وتوقيف شخصين ينحدران من ولايتي بجاية وبرج بوعريريج.
أحدهما مسبوق قضائيا يبلغان من العمر 30سنة، وذلك…
تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33سنة، عن قضية حيازة الأقراص المهلوسة لغرض البيع.
القبض…
اعتصم العشرات من عمال شركة الجنوب الغربي للبناء وسط مدينة البيض، مطالبين بدفع أجورهم المتاخرة لمدة 18 شهرا
العمال نظمو الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الشركة، رافعين…
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