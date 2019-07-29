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إيداع عبد المالك سلال الحبس المؤقت في قضية معزوز

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إيداع عبد المالك سلال الحبس المؤقت في قضية معزوز
بقلم النهار أونلاين

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا إيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال رهن الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال معزوز أحمد.


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