إيداع “ماصو” الحبس المؤقت بسبب فيديو يسيء إلى الجزائر
بقلم النهار أونلاين
أمرت قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع شاب في العقد الثاني من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. على خلفية قيامه بتصوير فيديو يتعلق بالإساءة إلى صورة الجزائر و المساس بحرمة الأشخاص.
المتهم وبعد تحويله على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري. وجهت له تهم تتعلق بالاساءة الى صورة الجزائر و المساس بحرمة الاشخاص.
حيث اعترف بالتهم المنسوبة اليه وصرح انه كان يمر بظروف نفسية و اجتماعية صعبة الامر الذي دفع به الى القيام بفعلته ،مصرحا بانه اخطا عندما قام بتصويره لتلك الفديوهات ،والتمس من هيئة المحكمة العفو ، وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها حددت القاضي النطق بالحكم في القضية الاسبوع المقبل ،مع امر وضعه رهن الحبس المؤقت الى غاية الفصل في قضيته .
