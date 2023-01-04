إيداع ملكة جمال سابقا حبس القليعة لترويج قرابة 4 كلغ كوكايين

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة بإيداع ملكة جمال شمال افريقيا سابقا المسماة ” قروج وحيدة” الحبس المؤقت. على ذمة التحقيق، من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية. عن تهم تتعلق بجناية تكوين جماعة إجرامية منظمة. قصد الإعداد لجناية النقل والتخزين والبيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة،حيازة المخدرات بغرض العرض، البيع و الترويج.

كما أمرت ذات الهيئة القضائية ايداع 7 أشخاص آخرين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش عن نفس التهم.

وجرى توقيف المتهمة ” قروج وحيدة ” بتاريخ 31 ديسمبر 2021، بمناسبة ليلة حلول السنة الجديدة 2031. اثر عملية مداهمة لمسكنها بحي اسطاوالي غرب العاصمة. اثر معلومات ورت مصالح الامن التابعة للمصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات SCLTIS. أين تم ضبط 1.5 كلغ في منزلها فتم مصادرة المحجوزات، مع مبلغ مالي معتبر يقارب 700 مليون سنتيم.

وقادت التحقيقات مع المتهمة الموقوفة، الى ايقاف باقي المتهمين والمقدر عددهم بـ 7. من بينهم صاحب مطعم غرب العاصمة الذي تربطه علاقة وطيدة بالموقوفة.

كما تبين في سياق التحقيق ان المتهمين ينشطون في اطار شبكة إجرامية منظمة. تتكون مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصعبة من نوع ” الكوكايين”، ينتظ نشاطها من غرب العاصمة الى شرق الوطن.

كما مكنت العملية من مصادرة قرابة 4 كلغ من مخدر الكوكايين و5 مركبات. كانت تستعملها عناصر الشبكة في تنقلاتها خلال ممارسة نشاطها الاجرامي.