إيداع 13 متهما الحبس المؤقت و9 أخرين الرقابة القضائية في قضايا فساد ببلدية البيرين في الجلفة 

أصدر مجلس قضاء الجزائر القطب الجزائري الوطني الإقتصادي والمالي بيانا بخصوص فتح تحقيق إبتدائي حول فساد في تسيير المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين ولاية الجلفة.

وأوضح نيبة الجمهورية في بيان لها وتنويرا للرأي العام على إثر بلاغ وشكاوي بوقائع فساد في تسيير بلدية البيرين بولاية الجلفة. تم فتح تحقيق إبتدائي حول بإبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية تتعلق بأشغال عملية التزفيت بناء المدارس والتموين بالسلع وتسيير المنح الإجتماعية. وكذا تجاوزات في تسيير المنح الإجتماعية بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير.

واضاف البيان ان التحقيق كشف عن شبكة تقوم بتسريب وثائق صادرة عن هيئات رسمية وتسجيل مكالمات لموظفين عموميين ومعلومات تتعلق بملفات قضائية.

ولعد غستكمال التحقيق الإيتدائي تم تقديم المشتله فيهم أمام نياية الجمهورية يوم 25 جويلية 2023 أين تم متابعة 25 متهما في القضية منى بينهم 3 في حالة فرار. والأمر قاضي التحقيق بوضع 13 متهما رهن الحبس المؤقت وإخضاع 9 آخرين لالتزامات الرقابة القضائية.