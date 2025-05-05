إيداع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت بسبب قضية فساد بمجمع كوسيدار

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد بإيداع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

وتمت متابعتهم في قضية فساد طالت مجمع كوسيدر، وذلك بعدما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد الوقاية منه. تتعلق بتبديد أموال عمومية وتبييض الأموال واساءة استغلال الوظيفة.

هذا بعدما مثل يوم أمس الأحد حوالي 150 شخصا أمام نيابة القطب وتم إحالتهم على التحقيق. كما استمرت جلسات الاستماع و التحقيق معهم بشبهة فساد الى غاية صبيحة اليوم الإثنين.