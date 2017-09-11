ads-desktop

“مورايس” يكشف ما فعله به “ماني”

الرياضة
  • -
  • 0
“مورايس” يكشف ما فعله به “ماني”
بقلم أدم.ع

وضع حارس “مانشستر سيتي” الإنجليزي، “إيدرسون مورايس” صورة له، تبرز الإصابة البليغة التي تعرض لها من طرف “سيدو ماني”.

ads-desktop

ads-mobile

نشر حارس “مانشستر سيتي”، البرازيلي “مورايس” صورة له يبرز فيها، الإصابة الخطيرة، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام ليفربول السبت الماضي.

وظهرت جروح، وكدمات بليغة، على مستوى وجه الحارس البرازيلي، صاحب 24 سنة.

وتم وضع، ثمان غرز على وجه حارس “بنفيكا” السابق، الذي أغمي عليه، بعد الاعتداء الذي تعرض له.

وأشهر الحكم “جوناثان موس”، البطاقة الحمراء مباشرة في وجه المهاجم السنغالي الذي قام بالاعتذار بعدها.

يذكر أن السيتي فاز بخماسية نظيفة في هذه المباراة التي جرت في ملعب الاتحاد لحساب الجولة الرابعة للبريمرليغ.

 

 

التعليقات (0)

طالع أيضا

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

ads-desktop

الإستفتاء

ads-desktop

سوق النهار

ads-desktop
ads-desktop

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital