وضع حارس “مانشستر سيتي” الإنجليزي، “إيدرسون مورايس” صورة له، تبرز الإصابة البليغة التي تعرض لها من طرف “سيدو ماني”.

نشر حارس “مانشستر سيتي”، البرازيلي “مورايس” صورة له يبرز فيها، الإصابة الخطيرة، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام ليفربول السبت الماضي.

وظهرت جروح، وكدمات بليغة، على مستوى وجه الحارس البرازيلي، صاحب 24 سنة.

وتم وضع، ثمان غرز على وجه حارس “بنفيكا” السابق، الذي أغمي عليه، بعد الاعتداء الذي تعرض له.

وأشهر الحكم “جوناثان موس”، البطاقة الحمراء مباشرة في وجه المهاجم السنغالي الذي قام بالاعتذار بعدها.

يذكر أن السيتي فاز بخماسية نظيفة في هذه المباراة التي جرت في ملعب الاتحاد لحساب الجولة الرابعة للبريمرليغ.