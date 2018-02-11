كشف الفرانكو جزائري إيدير واعلي، لاعب كورتري البلجيكي، أنه لم يفقد الأمل في الإنضمام للمنتخب الوطني الجزائري، وأنه يعمل على ذلك.

وصرح إيدير واعلي: “كنت أقل جاهزية عندما كانت الفرصة متاحة لي للإنضمام للخضر في وقت سابق، لكنني لم أفقد الأمل”.

وتابع: “لازلت مؤمنا بإمكانية حدوث ذلك، لذا أنا أعمل بكل جهد مع فريقي للبروز بقوة، والحصول على هذه الفرصة مستقبلا”.

وجاءت تصريحات واعلي، عقب مساهمته في فوز فريقه كورتري البلجيكي، سهرت أمس، على نادي رويال أنترويب بنتيجة 4-0.

حيث تمكن واعلي، من تسجيل الهدف الأول لفريقه في هذه المباراة، كما منح تمريرة الهدف الثالث في الدقيقة 83.

ويملك إيدير واعلي، في رصيده لهذا الموسم 7 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة، في جميع المنافسات التي شارك فيها رفقة كورتري.