إيران على موعد مع تحطيم رقم قياسي بانتاج الغاز

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إيران على موعد مع تحطيم رقم قياسي بانتاج الغاز
بقلم النهار أونلاين

أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، اليوم الثلاثاء، “أن طاقة انتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي الواقع بالخليج الفارسي ستبلغ مليار متر مكعب يوميا”.

وقال وزير النفط الإيراني، في تصريح له لوكالة أنباء فارس، أنه “مع تركيب منصات الاستخراج المتبقية في اطار 27 مرحلة تطويرية بالحقل الذي يعد الاضخم بالعالم والمشترك مع قطر”.
وأوضح المتحدث أنه قد “تم تركيب منصة بحرية يوم الاثنين 24فبراير/شباط الجاري من اصل منصتين متبقيتين بحقل بارس جنوبي، حيث سيتم تركيب الاخيرة قبل 20 مارس/آذار المقبل، وبذلك تتوفر امكانية رفع طاقة الانتاج الى مليار متر مكعب يوميا”.

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