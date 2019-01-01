“إيسيسكو” تعلن 2019 عاماً للتراث بالعالم الإسلامي

تنفيذاً لقرار المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة، أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، عام 2019 كعام للتراث في العالم الإسلامي.

حيث دعت في بيان لها، الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد هذا الحدث المهم نظير تـمـيّـز موروث الإسلامي الحضاري والثقافي الغني والمتنوع.

وحثت الإيسيسكو على دعم لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة لها وتنظيم أسابيع ثقافية حول التراث الثقافي المقدسي.

بمناسبة الاحتفاء بالقدس عاصمةً دائمة للثقافة الإسلامية لعام 2019، وتفعيل توأمة عواصم الثقافة الإسلامية لسنة 2019 مع مدينة القدس.

ونددت من جانب آخر بالتخريب الذي يطال المعالم التاريخية والتراثية في الدول الإسلامية جراء النزاعات والحروب والتطرف.

داعية الى مواجهة هذا الوضع عبر الاسترشاد بمضامين، مسار المنامة لتفعيل العمل الثقافي الإسلامي لمواجهة التطرف والطائفية والإرهاب.

وكذلك إعلان البحرين حول حماية التراث الانساني ومواجهة التطرف، الصادرين عن المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة في نوفمبر الماضي.