إيطاليا تنظم إلى ركب المتأهلين إلى يورو 2024

تمكن منتخب إيطاليا من التأهل إلى يورو بعد حسم التعادل أمام منتخب أوكرانيا بصعوبة في مباراة اليوم الاثنين التي جرت بملعب “باي أرينا”.

وانظم منتخب إيطاليا إلى ركب المتأهلين، إلى المنافسة الأوروبية، و التي ضم كل من ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، اسكتلندا، تركيا، النمسا، إنجلترا، المجر، سلوفاكيا، ألبانيا، الدانمارك، هولندا، رومانيا،سويسرا، صربيان التشيك، سلوفينيا.

وكان المنتخب الإيطالي قد خرج في 2016 من الدور النهائي في اليورو، قبل أن يعود إلى الواجهة و يتوج بلقب 2020، في انتظار ما سيفعله من إنجاز في الطبعة المقبلة.

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