يعتزم مجمع “إيفال”، طرح علامته التجارية من نوع “إيفيكو دايلي”، المُركبة في الجزائر قصد دخول المنافسة.

وحسب بيان صحفي، فإن مركبات “إيفيكو دايلي ” سيتم تركيبها في مصنع أولاد هداج بولاية بومرداس.

في حين استلام وحدة تركيب أخرى في ولايةالبويرة.

والقدرة الانتاجية الأولية ستكون حوالي 3 مركبات يوميا، أي بمعدل 650 إلى 700 مركبة في السنة.

يتكون مصنع بومرداس من خط تجميع يضم 17 محطة عمل، تضم وكلاء ومديرين، أنشطة الإعداد والتجميع ومراقبة الجودة.

إضافة إلى الموظفين المسؤولين عن الإدارة الفنية، الخدمات اللوجستية والإدارية، الشؤون المالية والإدارية.

تتمحور عملية تركيب سيارة “إيفيكو دايلي”، الأجزاء الميكانيكية، المعدات الكهربائية والهوائية والهيدروليكية.

ومن المرتقب أنّ يشارك مجمع إيفال في معرض الإنتاج الوطني،الذي سيقام بصافكس مابين 21 و 27 ديسمبر 2019من نفس الشهر.