إيقاف إرهابي وتدمير “كازما” بباتنة والبويرة

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي، من إيقاف إرهابي في باتنة، وتدمير مخبأ للإرهابيين في البويرة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم توقيف الإرهابي المدعو أ.سامي، أمس الأربعاء، بباتنة، فيما تم كشف وتدمير”كازما “.

تحوي معدات تفجير وألبسة وأفرشة وكمية من المواد الغذائية بالبويرة.

وفي تمنراست وعين قزام،أوقفت مفارز أخرى، 15 مهربا وحجزت5.62 طن من المواد الغذائية ومركبتين رباعيتي الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب.

كما تم ضبط 680 لتر من الوقود بوهران و19 ألف علبة من السجائر بورقلة.

وبالتزامن، أوقف عناصر الدرك الوطني 3 تجار مخدرات ضُبط بحوزتهم 15.8 كلغ من الكيف المعالج وسيارتين بكل من تلمسان وباتنة.

في حين أحبطت عناصر من الجيش والدرك الوطني 32 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في ورقلة، بشار، أدرار وتندوف.