أعلن أمن ولاية غليزان، اليوم الخميس، عن إيقاف شخصين وحجز 776 وحدة من المشروبات الكحولية متعددة الأنواع والأحجام.

أفيد أن الحجز تم في عمليتين منفصلتين بعد معلومات وردت لعناصر الشرطة حول وجود شخصين يقومان بترويج المشروبات الكحولية بمسكنيهما.

وبعد تفتيش المسكنين تم العثور على 680 قارورة لدى الشخص الأول و 96 قارورة لدى الثاني.

وجرى حجز كمية من المخدرات ، كما تم تقديم المتورطين لدى الجهات القضائية عن تهمة ترويج الخمور بدون رخصة.

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