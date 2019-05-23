إيقاف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتلمسان

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 ماي 2019 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتلمسان.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، أوقفت مفارز الجيش وعناصر الدرك، تاجر مخدرات، كان على متن مركبة مُحملة بـ26,7 كيلوغرام من الكيف المعالج بعين الدفلى.

في حين أوقفوا تاجري مخدرات بحوزتهما 410 قرص مهلوس بتلمسان، ومهربين بحوزتهما 730 علبة سجائر بإن أمناس.

وببرج باجي مختار، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 8 مطارق ضغط و7 مولدات كهربائية.

في حين أوقفت مفارز أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، سبعة أشخاص، وضبطت بندقية صيد و9220 خرطوشة بكل من خنشلة وأم البواقي.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني، بكل من وهران، عنابة والقالة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 37شخصا.

فيما تم توقيف20 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتيارت.