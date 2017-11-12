إيقاف 6 أشخاص على خلفية مباراة “سوسطارة-قسنطينة”

شهدت نهاية مباراة إتحاد العاصمة ضد شباب قسنطينة يوم أمس أحداث دامية في شوارع العاصمة وبالأخص في حي “باب الوادي”.

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت 6 أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام و الرشق بالحجارة بعد محاولتهم الإعتداء على “السنافر”.

من جهة أخرى، ترصدت مصالح الأمن مبكرا لهذه الأعمال بعد ورود معلومات عن تحركات لتعنيف وضرب جماهير شباب قسنطينة.

وذلك على خلفية الشعارات التي تم ترديدها على هامش لقاء الخضر ضد نيجيريا والتي إستهدفت الإساءة الى سكان حي “باب الوادي”.

في نفس السياق، سيمثل اليوم الموقوفون أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا.