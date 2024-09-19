إيليزي 10 سنوات حبسا لمورجي المؤثرات العقلية

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة إن أمناس بأمن ولاية إليزي. من توقيف ثلاثة أشخاص في العقد الثاني من العمر وحجز 300 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وقــائع القضية جاءت بناءا على عمليات بحث وتحري أفضت عن تحديد هوية المشتبه فيهما ونشاطهما في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية. واللذان كانا بصدد عقد صفقة لبيع المؤثرات العقلية والتي قدرت بـ 300 قرص، على مستوى إقليم دائرة إن أمناس.

وتم ضبط خطة محكمة أفضت عن توقيفهما وبحوزتهما الكمية السالفة الذكر وتحويلهما إلى مقر أمن دائرة إن أمناس. أثناء مجريات التحقيق تم التوصل إلى مشتبه فيه ثالث الذي تم توقيفه وتحويله إلى مقر الشرطة.

بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. لغرض للبيع قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة إن أمناس. أين صدر في حق مشتبه فيهما إثنين 10 سنوات حبس مع الإيداع ، بينما المشتبه فيه الثالث صدر ضده 05 سنوات حبس مع الإيداع.