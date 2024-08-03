إيمان خليف :”أهدي الميدالية للشعب الجزائري وأشكرهم على مساندتي”

أبدت البطلة الجزائرية إيمان خليف سعادتها الكبيرة بضمانها ميدالية للجزائر بعد الفوز الكبير التي حققته أمام المجرية لوكا هاموري، و التأهل إلى نصف نهائي الملاكمة.

و قالت البطلة الجزائرية، في تصريح لها، للصفحة الرسمية للإتحادية الجزائرية للملاكمة عقب المنازلة “أهنأ الشعب الجزائري بالميدالية، سعيد جدا بالميدالية، كما أهديها إلى الشعب الجزائري، و تحيا الجزائر”.

كما أضافت إبن مدينة تيارت “أشكر كثيرا الشعب الجزائري على مساندتي، فوز اليوم هو انتصار و نكسة في ان واحد، بوفاة مصطفى موسى، الذي اهدى الجزائر أول ميدالية أولمبية، لم أسمع بالخبر لهذا أهديه وأدعو له بالرحمة”.

إلى جانب ذلك، قالت إيمان خليف في تصريح لقناة “بي أن سبورتس” القطرية “أنا فخورة كوني جزائرية، و تأهلي إلى نصف النهائي، حضرت للأولمبياد منذ 8 سنوات والحمد لله كنت في الموعد وفزت بالمقابلة”.

وختمت “أحب أن أشكر العالم كله الذي وقف بجانبي، هذه قضية إمرأة عربية”.