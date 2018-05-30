“إيمبولي” يرفض أول العروض المُقدمة لبن ناصر

قرّر نادي “إيمبولي” رفض العرض الأول الذي وصل الدولي الجزائري، منذ أيام مضت، لإسماعيل بن ناصر من طرف “غلطة سراي”.

وأشارت تقارير إيطالية، بأن مُسيري “الأزوري” لم يقتنعوا بالمُقترح الذي وصلهم من بطل تركيا، والذي لم يتجاوز الـ3 ملايين أورو.

وتُفضل إدارة الصاعد الجديد لـ”السيري آ”، عدم إستباق الأحداث بخصوص مُستقبل متوسط ميدانها، لإقتناعها بقدرته على جلب مُقترحات أفضل مُستقبلا.

وأكد رئيس “إيمبولي” في تصريحات سابقة، بأنه سيعمل وبكل الطرق الإبقاء على نجمه الشاب، كونه لايزال مُرتبطا بعقد لغاية 2021.