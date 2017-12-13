“إيميري” يستدعي شابا جزائريا لتدعيم “البي أس جي”!

تحصل الجزائري الأصل، ياسين عدلي على أول استدعاء له للتواجد مع أكابر “باريس سان جيرمان”، استعدادا لمواجهة “ستراسبورغ” سهرة اليوم.

وقرر الإسباني “أوناي إيميري” منح الفُرصة لمتوسط الميدان الصاعد في مُباراة كأس الرابطة، كمُكافأة على تألقه مع الأصناف الصغرى للفريق.

يُشار بأن شبيه “أدريان رابيو” لم يتجاوز الـ17 عاما وينشط بانتظام مع الفئات الشابة لفرنسا، والتي يُعتبر من أبرز مواهبها.

ونُذكر بأن عدلي يُعتبر “مُدلل” نجوم “البي أس جي”، بدليل أن “نيمار” دعاه، نوفمبر المُنصرم للمُشاركة في تدريبات المُنتخب البرازيلي.