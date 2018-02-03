“إينفانتينو” في تصريح لـ”النهار”: “آسفون من أجل الجزائر”

التقاه الإعلامي بالقسم الرياضي الزميل كمال مهوي بالمغرب وتبادل معه أطراف الحديث

أبدى رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إينفانتينو، أسفه لغياب المنتخب الوطني الجزائري عن نهائيات كأس العالم 2018 المقرّر بروسيا، وذلك في تصريح حصري خصّ به قناة”النهار”.

وجاء تصريح رئيس “الفيفا” جياني إينفانتينو، المقتضب الذي خص به قناة “النهار” خلال تواجد الإعلامي بالقسم الرياضي الزميل كمال مهوي بالمغرب لحضور أشغال الجمعية العامة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”.

والتقى الإعلامي بقناة”النهار” برئيس”الفيفا” الذي تواجد بالمغرب لحضور نهائي بطولة امم إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين”الشان”.

وحضر رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، أشغال هذه الجمعية، إلى جانب نائبه بشير ولد زميرلي، وحكيم مدان المناجير العام للمنتخبات الوطنية.