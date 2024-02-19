ابراهيم بوغالي في زيارة إلى الاردن

يشرع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم، في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وسي بيان المجلس الزيارة جاءت تأتي تلبية لدعوة من نظيره رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي.

وأضاف البيان أن الزيارة ستمتد إلى غاية الخميس المقبل، اين سيجري بوغالي لقاءات تجمعه ببعض كبار المسؤولين في الأردن.

الزريارة ستكون فرصة مواتية لاستعراض واقع التعاون القائم بين البلدين وسبل ترقيته في شتى المجالات.

رئيس المجلس الشعبي الوطني سيكون مرفوقا في هذه الزيارة، بنائب رئيس المجلس، مولود حبناسي. بالإضافة إلى النواب: عبد القادر عزيز، الطاهر بن علي، ساسي حريزي، الوردي براجي وعائشة بن تركي.