ابن تبون في سجن الحراش في قضية الكوكايين

أودع امس الاربعاء المدعو خالد تبون ابن الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون الحبس المؤقت في الحراش بالعاصمة.

وافاد مصدر قضائي أن المتهم خالد تبون وعلى الرغم من انه ابن وزير أول سابق لقي نفس مصير باقي الإطارات الذين تورطوا في هذه قضية محاولة اغراق الجزائر بكميات ضخمة من الكوكايين.

وستتعامل العدالة مع الجميع بنفس التعامل، ولن يكون هناك فرق في التعامل بين المتهمين، وأن كل شخص تورط في هذه القضية سيلقى جزاءه، يضيف المصدر.

وأكد المصدر في تصريح للنهار، أن العدالة مصممة على التعامل وفقا للقانون ولن يتم إستثناء أي شخص مهما كان تورط في هذه القضية.