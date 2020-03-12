ابن هامل.. لم أمس يوما بسمعة والدي.. وأردنا أنا وإخوتي إهداءه فيلا

نفى إبن عبد الغاني هامل المدعو اميار هامل، أن يكون يوما قد استغل منصب أو نفوذ والده من أجل الحصول على مزايا، أين قال خلال محاكمته في رده على سؤال وكيل الجمهورية “أنا مذابيا نزيد في اسم بابا ماشي نقص منو”.

وقال إبن هامل إنه كان يعمل دوما من أجل الحفاظ على سمعة والده. وبخصوص الفيلا التي سجلها والده باسمه، قال اميار إنها كانت ملكا له ولإخوته لكنهم أرادوا إهدائها لوالدهم لأن المنزل الذي يقطنون فيه أصبح لايكفي عائلتين.

وفي ذات السياق، واصل اميار هامل الدفاع عن نفسه، أين قال بأن الأموال والشركات والممتلكات التي كان يحوز عليها هي أمواله المشروعة ولم يخف من ذلك يوما.