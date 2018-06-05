متهم بالمساس بمؤسسة جمهورية ونشر مضامين تمس بالوحدة الوطنية

إبن الوزير الأسبق نشر على موقعه الإلكتروني مزاعم حول اختفاء 44 كلغ من الكوكايين المحجوزة

قدمت مصالح أمن العاصمة، صباح أمس، إبن وزير أسبق رفقة 5 مشتبه فيهم منهم مدون من وهران، للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بعدما وجهت لهم عدة تهم في قضية مقالات كتبت بشأن قضية حجز أكثر من 7 قناطير من الكوكايين بميناء وهران، الأسبوع الماضي.

وفي تفاصيل هذه القضية التي كان نجل كاتب الدولة الأسبق للشباب، بلقاسم ملاح، ضمن المتهمين فيها، فإن التهمة الرئيسية التي على أساسها بنيت القضية هي نشر مقال حول مزاعم بشأن اختفاء 44 كلغ من الكوكايين التي تم حجزها مؤخرا بميناء وهران، وهي الادعاءات التي تم اعتبارها خطيرة، وجرى التحقيق بشأنها مع عدد من المتهمين.

وقد تم الاشتباه في كون المدير التجاري السابق بميناء وهران المدعو “ت.نور الدين” وهو ناشط في مجال التبليغ عن قضايا الفساد، مسؤول عن تسريب معلومات إلى موقع إلكتروني يمتلكه ابن الوزير الأسبق. وبالإضافة الى المغالطات والأكاذيب التي تضمنها المقال، فقد أرفقت به لدى نشرها في موقع ابن الوزير السابق، صورة مركبة، ظهر فيها كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة، إلى جانب نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح، لتجر تلك الصورة صحافيا يعمل بالموقع إلى العدالة.

القضية تسلمها قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لمواصلة إجراءات التحقيق مع المشتبه فيهم الستة، حيث أمر بوضع ابن الوزير الأسبق للشباب والرياضة “ع. ملاح” والصحافي “خ. حدة” العامل بموقعه الإلكتروني تحت الرقابة القضائية، فيما حدد المركز القانوني للباقي كشهود، في قضية تم تكييفها على أساس المساس بمؤسسات دستورية ونشر مواد من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.