ابن وزير سابق يختطف محاميا ويحاول دفنه حيا!

استدرج الضحية بمساعدة شريكه ثم اقتاداه إلى غابة في أم البواقي

باشرت، يوم أمس، مصالح أمن دائرة مسكيانة بأم البواقي بأمر من الجهات القضائية المختصة تحقيقات معمقة في قضية اختطاف واعتداء جسدي تعرض له محام معتمد لدى مجلس قضاء أم البواقي من قبل شخصين، أحدهما ابن الوزير الأسبق المنتدب لدى وزارة الشبيبة والرياضة، بلقاسم ملاح.

تفاصيل ما حدث كشف عنه الضحية المحامي «م.أ.م» لـ«النهار»، حيث التقته في حالة نفسية جد متدهورة، ليروي أحداثا تعود إلى ليلة أول أمس في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا، حين اتصل به المشتبه فيه الأول هاتفيا من أجل أن يتأسس له في قضية، ليتم تحديد موعد بينهما أمام محكمة مسكيانة، عندها طلب المحامي من المشتبه فيه الأول سرد قضيته مع استظهار أوراقها، غير أن المتهم الأول تحجج بوجود ملف القضية ببلدية الضلعة وطلب منه مرافقته.

حينها رفض المحامي الطلب، غير أن محدثه أرغمه على ذلك بالقوة بعد تهديده وجرّه إلى سيارة سياحية من نوع «باسات» كانت مركونة بجانبهما، لينطلق به نحو إحدى الغابات المتاخمة لدوار فج الطين، عندها قام المتهمان بينهما نجل الوزير المنتدب السابق بإنزال الضحية والاعتداء عليها بالضرب المبرح، مثلما جاء على لسان المحامي الذي قال إن المتهمين حفرا حفرة ليحاولا بعدها دفنه فيها حيا، غير أنه تمكن من الفرار منهما وسط الغابة، لكنه عجز عن الخروج منها، ليتم القبض عليه مجددا من طرف المتهمين اللذين أبرحاه ضربا، ثم قاما بجره عدة أمتار، ليتراجعا في آخر المطاف عن فعلتهما، بعدما تلقى المحامي الضحية اتصالات عديدة من زوجته التي كانت تعلم بأن زوجها على موعد مع شخصين.

ويقول المحامي الضحية إنه في تلك الأثناء وبعدما طال غيابه عن منزله، أطلق أهله وذووه حملة بحث عنه، فيما كان هو رهينة لدى المعتدين اللذين تاها وسط الغابة، ولم يخرجا منها إلا بعد ساعتين من الدوران. وبحلول الساعة الثالثة صباحا، تم إطلاق سراحه وسط غضب وغليان من أهله الذين تجمّعوا بالعشرات ببلدية الضلعة، وكادت الأمور تخرج عن نطاقها، غير أن المحامي تدخل ومنع أي اشتباك بين أهله وأصدقاء المتهمين.

وعن أسباب ما حدث، أكد الضحية أنه تأسس في قضية تخص طليقة المتهم، علاوة على وجود حقد دفين يكنه له، بعد أن تأسس نفس المحامي في قضية قديمة ضده، وكان الضحية فيها دركيا، وقد أدين فيها ابن الوزير الأسبق بالحبس النافذ، ليضيف المحامي في حديثه إلى «النهار» أن المعتدي أكد له أنه سينتقم من كل من يقف أمامه ومن يحاول الزجّ به في السجن مجددا.

وكيل الجمهورية يزور المحامي ويأمر بفتح تحقيق عاجل

قام، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة مسكيانة بزيارة المحامي الذي يرقد في حالة صحية صعبة بمستشفى مسكيانة، من أجل الاطمئنان على صحته، وسمع بعض تفاصيل ما حدث له في الحادثة التي تأسف لها كثيرا، ليأمر بفتح تحقيق معمّق في تفاصيل ما وقع، من خلال إسناد القضية إلى مصالح أمن دائرة مسكيانة لتحقق فيها، قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

رئيس نقابة المحامين يؤكّد أن القانون سيأخذ مجراه

من جهته، رئيس نقابة المحامين لولاية أم البواقي، المحامي شكاوى عبد المجيد، أكد لـ «النهار» أنه علم بالقضية من طرف زملائه ومن نقيب محاميي محكمة مسكيانة، مؤكدا أن نيابة محكمة مسكيانة ستتخذ الإجراءات القانونية والقانون سيأخذ مجراه، وأن نقابة المحامين ستتحرّك بعد اطلاعها على التقرير الذي سيصلها من طرف الجهات المعنية، خاصة نقابة محكمة مسكيانة.