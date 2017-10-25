أبواق المخزن تواصل حملتها … “الرباط تحث “الإنتربول” على اعتقال مجرمين جزائريين

مازالت أبواق المخزن الصحفية تواصل حملتها على كل ما هو جزائري.

فقد أطلت علينا جل الصحف المغربية بأخبار تتلخص في أن “الرباط تحث “الإنتربول” على اعتقال مجرمين جزائريين.

ليتسائل القراء …ان كان هناك جزائرييون متهمون في تهريب الكيف من المغرب فمن الاولى بتوقيفهم؟ … أليست السلطات المغربية ؟.

وفرضا أن هناك جزائريون متهمون بالتهريب الدولي للكيف، فالمنطق يقول أن الناقل للكيف و منتجه و مستهلكه كلهم متهمون .

أذن فلا بد على السلطات المغربية أن توقف المنتجين المغاربة للكيف و الذين يعدون بالملايين.

ولا بد أيضا ان توقف من يمول إنتاج الكيف في المملكة .