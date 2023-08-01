اتحاد العاصمة تتعاقد مع 6 لاعبين دفعة واحدة

أعلن فريق اتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك تعاقده مع 6 لاعبين دفعة واحدة.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، أسماء اللاعبين، الذين تقدّمهم المدافع حسين دهيري قادما من نادي بارادو,

إلى جانب ذلك، تعاقدت إدارة سوسطارة مع اللاعب الإسلام فتوحي بعقد يمتد لموسمين قادما من نادي أولمبي الشلف، وهو الذي غاب في وقت سابق عن لقاء نهائي كاس الجمهورية لفريقه، بعد ترسيم التحاقه بالنادي العاصمي.

كما تعاقدت إدارة النادي مع المدافع يوبا شيراني لموسمين قادما من نادي أولمبيك أقبو الصاعد حديثا إلى القسم الأول، شأنه شأن المدافع الدولي المالي سيكو كوناتي صاحب 25 عاما فقط. وهو الذي قدم من نادي الملعب المالي.

ولم تقف سوسطارة في هذا الحد، حيث قدّمت اللاعب عمر مبارك الذي تعاقدت معه لـ 3 مواسم قادما من نادي مولودية البيض.

وفي الأخير، أنهت اليوم إدارة الفريق تعاقدها مع اللاعب محمد أمين بوزيان لموسمين قادما من نادي الاتحاد المنستسري التونسي.

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