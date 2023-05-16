اتحاد سوف على بعد 90 دقيقة من المحترف الأول

سيكون نادي اتحاد سوف، اليوم الثلاثاء، على موعد مع التاريخ، حينما يحل ضيفا على مدينة سكيكدة، لملاقاة الشبيبة المحلية، ضمن فعاليات الجولة الـ 28 من بطولة الرابطة الثانية هواة، مجموعة وسط – شرق.

وسيرسم ”الاتحاد” ورقة صعوده التاريخي إلى حضيرة الكبار في حالة فوزه بـ”روسيكادا” أمام متذيل الرابطة الثانية والذي رهن كل حظوظه في البقاء.

وسيكون هذا الصعود الثاني تواليا، بعدما التحق الاتحاد السوفي الموسم الماضي بالقسم الثاني.

وقبل 3 جولات عن نهاية الموسم الجاري، يتصدر اتحاد سوف، صدارة البطولة بـ 57 نقطة على بعد 7 نقاط من الملاحق المباشر جمعية الخروب.

كما حقق الاتحاد السوفي، نتائج مميزة هذا الموسم بـ 16 انتصارا و9 تعادلات مقابل هزيمتين، وهي النتائج التي مهدت طريق صعوده إلى المحترف الأول، في انتظار الحسم مساء اليوم.