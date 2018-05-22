اتصالات الجزائر تطلق عروض جديدة لزبائنها

اعلنت اتصالات الجزائر إطلاق عروض وخدمات تساهم في تحسين تجربة الزبائن مواكبة مع عصرنة ورقمنة خدماتها.

والمتمثلة في العديد من الخدمات النوعية على غرار الموقع الالكتروني الجديد الذي يواكب تطلعات الزبائن

حيث تم توحيد كافة المواقع الالكترونية للمؤسسة التي كانت موجهة للجمهور وتسهيل الوصول إلى المعلومة.

كما اعلنت اتصالات الجزائر في بيان لها عن خدمة جديدة متمثلة في خدمة طلب الربط بالهاتف الثابت والانترنت عن بعد،

وهذا عن طريق فضاء الزبون حيث ستسهل هذه الخدمة معالجة طلبات الزبائن بفاعلية.

كما تضع اتصالات الجزائر عرض الجيل الرابع وتوفر حجم انترنت مضاعف طيلة شهر كامل،

مع خاصية الولوج مجانا لمواقع التواصل الاجتماعي عند انتهاء الرصيد.

وبمناسبة شهر رمضان أعلنت مؤسسات اتصالات الجزائر عن عروض تروجية استثنائية تمكن الزبائن من الاستفادة الكاملة من الهاتف الثابت في كل وقت،

وتقترح تخفيضات على مكالمتها الهاتفية نحو عدة وجهات.