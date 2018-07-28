اتصالات الجزائر تقدّم عرضا ترويجيا للتواصل خاص بموسم الحج

أطلقت اتصالات الجزائرعرضا ترويجيا جديدا خاص بموسم الحج (2018) يستمر إلى غاية 20 سبتمبر الجاري.

حسب ما أورده اليوم السبت بيان لهذه المؤسسة.

وأوضح البيان أنّ هذا العرض صالح على جميع المكالمات نحو متعاملي الثابت و النقال بالمملكة العربية السعودية.

وبسعر استثنائي يقدر بـ 3.5 دج / 30 ثانية فقط.

كما سيسمح هذا العرض الخاص لزبائن اتصالات الجزائر والمشتركين في خدمة “ادوم ثابت ” بالاستفادة من أفضل الأسعار المعمول بها.

للبقاء على اتصال مع أقاربهم وذويهم المتواجدين بالبقاع المقدسة من أجل أداء مناسك الحج.