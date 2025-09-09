اتفاقيات الشراكة بين “شيري الجزائر” ومؤسسات وطنية متخصصة في صناعة قطع الغيار والمناولة

تم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين شركة “شيري الجزائر” ومؤسسات وطنية متخصصة في صناعة قطع الغيار والمناولة، بهدف إدماجها في عملية التصنيع المحلي.في إطار معرض التجارة البينية الإفريقية IATF2025

تشكل هذه الخطوة ركيزة أساسية في مسار رفع نسبة الإدماج المحلي في قطاع صناعة السيارات، من خلال إدخال مكوّنات مصنّعة محليًا في خطوط الإنتاج، مما يساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتخفيض التكاليف، وتعزيز القيمة المضافة الوطنية.

كما تسمح هذه المبادرة بتوسيع شبكة المناولة الصناعية في الجزائر، وتهيئة بيئة ملائمة لتطوير نسيج صناعي متكامل يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر مناصب شغل مستدامة للكفاءات الجزائرية.