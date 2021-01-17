اتفاقية برنامج بين قطاعي الثّقافة والفنون والدفاع الوطني
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انهت السلطات المحلية لولاية ميلة، عملية إزالة جميع الخيم التي كانت منصوبة بمحطة المسافرين ببلدية عاصمة الولاية.
وقد قام عناصر الحماية المدنية، بمرافقة عناصر الأمن الوطني…
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تدخلت عدة وحدات للحماية المدنية في المنطقة الصناعية بولاية قسنطينة، مساء اليوم الأحد، لأجل حريق مستودع.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد شب الحريق، بالمنطقة…
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عثر سكان بلدية بوسلام بدائرة بوعنداس ولاية سطيف على جثة ستيني وهو مشنوق بحبل
وحسب ما علمت به النهار اونلاين من مصادر مختلفة فان الضحية"ب" يعد…
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