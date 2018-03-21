اتفاقية بين جمعية البنوك و “CNAS” لتسهيل القروض

وقّعت جمعية البنوك اليوم، اتفاقية مع صندوق الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء”CNAS”.

حيث تدخل هذه الاتفاقية في إطار تبادل التعاون الإداري فيما بين الهيئات، والعصرنة وخاصة تسهيل حصول المواطن على قروض.

وجاء هذا على هامش انطلاق الطبعة السابعة للصالون الوطني للتشغيل “سلام 2018” بقصر المعارض.

وتمت الاتفاقية بحضور وفد وزاري على غرار وزير العمل مراد زمالي، وزير المالية عبد الرحمان راوية، من جهة.

من جهة أخرى، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تيجاني حسان هدام، ورئيس جمعية البنوك بوعلام جبار.