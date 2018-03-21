عاجل

اتفاقية بين جمعية البنوك و “CNAS” لتسهيل القروض

الأخبار المميزة
  • -
  • 1
اتفاقية بين جمعية البنوك و “CNAS” لتسهيل القروض
بقلم عايدة.ع

وقّعت جمعية البنوك اليوم، اتفاقية مع صندوق الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء”CNAS”.

حيث تدخل هذه  الاتفاقية في إطار تبادل التعاون الإداري فيما بين الهيئات، والعصرنة وخاصة تسهيل حصول المواطن على قروض.

وجاء هذا على هامش انطلاق الطبعة السابعة للصالون الوطني للتشغيل “سلام 2018” بقصر المعارض.
وتمت الاتفاقية بحضور وفد وزاري على غرار وزير العمل مراد زمالي، وزير المالية عبد الرحمان راوية، من جهة.
من جهة أخرى، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تيجاني حسان هدام، ورئيس جمعية البنوك بوعلام جبار.


طالع أيضا

التعليقات (1)

  • المخلوقات العجيبة

    نجدة اصحاب مصانع السيارات .

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital