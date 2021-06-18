المسيلة: 7 جرحى اثر حادثي مرور في المعاريف وأولاد عدي لقبالة

شهدت طرقات ولاية المسيلة عشية اليوم حادثي مرور، خلفا إصابة 7 أشخاص، حسب ما جاء في بيان الحماية المدنية، الذي كشف بأن الحادث الأول وقع بمدخل بلدية أولاد عدي لقبالة على مستوى الطريق الوطني رقم 40.

وذلك اثر اصطدام بين سيارتين مخلفا إصابة 4 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 29 سنة و67 سنة تم اسعافهم و نقلهم إلى عيادة أولاد دراج .

في حين أن الحادث الثاني وقع بقرية الدحادحية على مستوى الطريق الوطني رقم 45، بعد انقلاب سيارة خلف إصابة 3 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 38 سنة و55 سنة تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى بوسعادة .