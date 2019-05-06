إحباط تسويق أكثر من قنطارين لحوم بيضاء فاسدة بوهران

تمكّنت عناصر من فرقة حماية البيئة التابعة للدرك الوطني بوهران، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة

وكانت هذه اللحوم المحجوزة موجّهة للإستهلاك البشري، حيث أسفرت دورية لذات العناصر ببلدية سيدي الشحمي، عن توقيف شاحنتين مشبوهتين

وضبط كمية من اللحوم البيضاء الفاسدة قدُّرت بقنطارين و66 كيلوغرام، كانت منقولة عبر مركبات غير مخصصة لذلك ولا تستوفي شروط

الحفظ والتبريد، حيث وبعد عرض اللّحوم على الطبيب البيطري، تبيّن أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري،ولا تستوفي شروط الصحة والنظافة.