احباط تهريب 550 الف اورو الى اسطنبول لفائدة رجل اعمال!

الموقوفون 3 أشخاص من ميلة اعترفوا أنهم يعملون لفائدة رجل أعمال

الشــــرطــــة تحــــبـــــط تهــــــريــــــب 550 ألــــــــف أورو إلى إسطنبــــــول في مطـــــــار قسنطينــــة

المهربون قاموا بتغليف الأموال بمادة خاصة لمنع السكانير من كشفها

أحبطت عناصر فرقة شرطة الحدود والمطارات العاملة على مستوى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة تهريب مبلغ مالي هام من العملة الصعبة كانت في طريقها على اسطنبول التركية، عبر رحلة جوية بالخطوط الجوية الجزائرية المبرمجة في الساعة العاشرة والنصف من ليلة أول أمس الخميس.

أوضح مصدر عليم أن العملية تكللت بتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و33 عاما ينحدرون من ولاية ميلة، وحجز مبلغ مالي قدر بـ550 ألف أورو أي ما يعادل 11 مليار سنتيم، كانت مخبأة بإحكام داخل حقائب الموقوفين، مع تغليفها بمادة كان يعتقد المهربون أنها تمنع جهاز السكانير من كشف ما تحتويه أثناء الرقابة الروتينية للمسافرين، لكن الأجهزة المتطورة ويقظة أعوان الشرطة مكنت من الاشتباه في الموقوفين، ولا سيما بعد ظهور تصرفات مريبة، قبيل انطلاق الرحلة، وعند تفتيش حقائبهم اليدوية تم اكتشاف المبلغ المذكور.

وعند نقل أقوال الموقوفين على محاضر سماع، تبين أنهم يشتغلون لحساب رجال أعمال لم يتم كشف أمره، وأنهم كانوا يتلقون هامش ربح عن الأموال المهربة التي ينقلونها بطرق غير شرعية، ومن المرتقب أن يتم تحويلهم، اليوم، إلى مكتب الفرقة الجنائية بأمن الولاية لمواصلة التحريات ومعرفة الجهات التي تقف وراء هؤلاء ووجهة الأموال المراد تهريبها، لتوقيف باقي أفراد الشبكة وتحويلهم إلى العدالة، وهي التحريات التي من المتوقع أن تميط اللثام عن شبكة إجرامية خطيرة تمتهن تهريب العملة الأجنبية لأغراض مشبوهة.