إحباط محاولة تهريب 150 ألف أورو بمطار هواري بومدين

تمكن عناصر شرطة مطار هواري بومدين، من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بـ 150 ألف أورو.

وحسب ما أفاد به مصدر مطلع “للنهار” اليوم الاربعاء، فإن المبلغ المذكرور تم العثور عليه

بحوزة مسافر، كان متجها الى أسطنبول في رحلة مع التركية للطيران رقم tk654.