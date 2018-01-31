إحباط محاولة تهريب 150 ألف أورو بمطار هواري بومدين

تمكن عناصر شرطة مطار هواري بومدين، من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بـ 150 ألف أورو.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع “للنهار” اليوم الاربعاء، فإن المبلغ المذكرور تم العثور عليه
بحوزة مسافر، كان متجها الى أسطنبول في رحلة مع التركية للطيران رقم tk654.
التعليقات (1)
انا حاجة لي مافهمتاش واش كاين في تركيا كي هربولها العملة الصعبة ؟ مبلغ كيما هاذا تعيش بيه في البلاد كي السلطان ، ناس غالطة حاسبين يشري عقارات في أوروبا دار افير والله الرسوم السنوية والضرائب تمصلك الدم ومهما تكون صاحب الملكية الشخصي تدفع سنويا للضرائب على العقارات حتى ولو لم تستغلها أو تستاجرها ، لي عندو سكنة في البلاد يحمد ربي ويأكل الخبز مع وليداتو ويسكت ، هنا اموالك في البنك تخلص عليها عندك سكن تخلص عليه وزيد تكاليف أخرى تفرضها عليك مصالح الضرائب شهريا.