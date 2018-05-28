احتفال بن زيمة مع شقيقه بالراية الجزائرية يزلزل فرنسا!

صورهما أحدثت ضجة كبيرة بعد تتويج الريال برابطة أبطال أوروبا

أحدث احتفال نجم ريال مدريد، كريم بن زيمة، رفقة شقيقه غريسي على أرضية ملعب كييف، عقب تتويج النادي الملكي ريال مدريد بكأس رابطة أبطال أوروبا على حساب ليفربول، أول أمس، ضجّة كبيرة في فرنسا، ففيما اعتقد البعض أن الأمر يتعلق بمناصر حمل الراية الجزائرية وطلب التقاط صورة مع خريج مدرسة ليون السابق، اتضح الأمر بعد ذلك أن الأمر يكون قد تم التخطيط له من قبل، بما أن المعني هو غريسي بن زيمة، شقيقه مهاجم الريال.

وهو من إخوته المقربين جدا منه، حيث يشرف على تسيير عدة أمور له، منها مواقع التواصل الاجتماعي وله صور كثيرة مع شقيقه، حيث يعتبر لاعبا هاويا سابقا، واعتبر الكثير احتفال صاحب الهدف الأول في مرمى ليفربول رسالة واضحة منه بتعلقه بأصوله الجزائرية ردّا على الطريقة التى يتعامل بها الفرنسيون وصحافتهم معه منذ سنوات، بالإضافة إلى التهميش المتعمّد من الناخب الفرنسي ديدي ديشان في منتخب الديكة وإبعاد اللاعب عن مونديال روسيا.

فيما تم تداول الصور بشكل كبير من طرف الجزائريين باعتبار بن زيمة سبق له في الكثير من المرات التأكيد أن اختاره فرنسا كان من أجل الجانب الرياضي فقط، لكن الكثير من الفرنسيين امتعضوا من خرجة اللاعب ووجهوا له وابلا من الانتقاذات وطالبوه بالعودة إلى الجزائر، فيما استغل البعض الفرصة لإحياء قضية توقيف الهجرة إلى فرنسا، على شاكلة مطالب اليمين المتطرف الذي يوجه في كرة مرة سهامه إلى بن زيمة بسبب رفضه ترديد النشيد الفرنسي.