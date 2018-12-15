احذروا “سرّاق المليون” عند مدخل زرالدة بوشاوي

حذّرت، صفحات في موقع التواصل الاجتماعي، من شخص يقوم بسرقة السائقين، في الطريق السريع عند مدخل زرالدة-بوشاوي.
وقال رواد الفايسبوك، إن الشخص، يملك شاحنة ويطلب من المواطنين على أساس أنّ سيارته معطلة، مبلغ من المال قدره “مليون” سنتيم.
وأضاف المعلقون، أن الشخص يطلب من ضحاياه رقم الهاتف، من أجل إرجاع المال المدان.
وأشار، النشطاء، أن الشخص المحتال، يملك أيضا سيارة من علامة “فورد”، سنة 2011، زرقاء اللون.
#حذاري كاين شخص يحبس بشاحنة fourgon عند مدخل زرالدة وبوشاوي مهم ليطورال ويطلب منك المليون على أساس راهو en panne ويقلك اعطيني رقم نرجهملك هذاك إنسان سراق ومحتال ملاحظة عندو سيارة أخرى فورد 2011 زرقاء
Publiée par Info Trafic Algérie – ITA sur Vendredi 14 décembre 2018
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