احذروا “سرّاق المليون” عند مدخل زرالدة بوشاوي

حذّرت، صفحات في موقع التواصل الاجتماعي، من شخص يقوم بسرقة السائقين، في الطريق السريع عند مدخل زرالدة-بوشاوي.

وقال رواد الفايسبوك، إن الشخص، يملك شاحنة ويطلب من المواطنين على أساس أنّ سيارته معطلة، مبلغ من المال قدره “مليون” سنتيم.

وأضاف المعلقون، أن الشخص يطلب من ضحاياه رقم الهاتف، من أجل إرجاع المال المدان.

وأشار، النشطاء، أن الشخص المحتال، يملك أيضا سيارة من علامة “فورد”، سنة 2011، زرقاء اللون.