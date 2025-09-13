احذروا من هذه الأدوات المدرسية 

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ” APOCE” حول انتشار صورا خادشة للحياء على بعض الأدوات المدرسية.

وجاء منشور حماية المستهلك عبر حسابها على الفيسبوك تزامنا مع الدخول المدرسي 2025/2026.

وأوضحت المنظمة أنها قد قامت بالتواصل مع الناشرين الأولين للصور على بعض الأدوات المدرسية .

وأضاف منشور المنطمة أنه وبعد التحقيق إتضح أن أحد المصادر من بلد جار شقيق، وصور أخرى تعود للسنة الماضية .

كما أكدت المنظمة أنه لم يتم التأكد من وجود هذه المنتجات في السوق الوطنية .

ووجهة نداءً لكل من يجد امورا مماثلة التواصل معها عبر الصفحة او الرقم القصير 3311 للتبليغ .