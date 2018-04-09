احكام بين الحبس الغير نافذ وسنة حبس نافذ في حق 41 مناصرا للشبيبة سكيكدة

قضت محكمة الجنح، مساء اليوم، بمجلس القضاء بسكيكدة بعقوبات تتراوح بين الحبس غبر نافذ والسنة حبس نافذ في حق 41 مناصرا فريق شبيبة سكيكدة.

ووجهت لهم تهم تتعلق بالضرب والجرح العمديين، الاخلال بالنظام العام، التجمهر وتحطيم ملك الغير بعد أحداث الشغب ملعب 20 أوت.

حيث قضت بعقوبة عام حبسا نافذا في حق 2 منهم و 6 اخرين بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، والبقية بين الشهرين و 24 شهرا حبس غير نافذ.

وخلال المحاكمة نفى المتهمون الدين يوجد من بينهم 8 قصر، ما نسب إليهم وصرحوا بأنهم كانو يغادرون الملعب.

قبل أن يتم توقيفهم من قبل قوات مكافحة الشغب التي كانت في مواجهات مع البعض من الانصار الغاضبين من نتيجة المباراة.