اختراع حافظة الهواتف الذكية تحمي من الاعتداء والسرقة

تستعد الشركة الفرنسية الناشئة Safee لتسويق غلاف هاتف ذكي مضاد للاعتداء والسرقة. وهو عبارة عن جهاز للدفاع عن النفس يعتمد على وظائف مختلفة وتطبيق مخصص.

وستطلق الشركة الفرنسية الناشئة من مرسيليا حافظة هاتف ذكي مضادة للعدوان غدا الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التحرش.

هذا المنتج يأتي مع تطبيق مخصص، في حالة الخطر، يضغط المستخدم على الزر الموجود على غلاف Safee ثلاث مرات.

إجراء يطلق تلقائيًا إنذارًا بقوة 130 ديسيبل (حجم سلاح ناري)، وهو ما يكفي لتخويف مهاجم محتمل والإبلاغ عن مشكلة. بالإضافة إلى التقاط صورة المجرم وتسجيله عبر الكاميرات وميكروفون الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم. وسيكون الجهاز أيضًا مسؤولاً عن تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم وإخطار أحبائه المسجلين مسبقًا، من خلال السماح لهم أيضًا بمشاهدة موقعهم الدقيق.

يتم الاحتفاظ بالتسلسلات المسجلة في حالة حدوث هجوم في تطبيق الهاتف المحمول المخصص، وهو قيد التطوير حاليًا. بحيث يمكن استخدامها لتقديم شكوى. في حالات التحرش في الشوارع أو العنف المنزلي، يمكن استخدام الجهاز بدون غلافه وفي الوضع السري.