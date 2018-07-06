تعرض 4 أجانب إلى الإختطاف من طرف مسلحون مجهولون اليوم من موقع عمل حكومي يديرجهازتدفق المياه عبر نهر صناعي بليبيا.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي الليبي المالك للموقع توفيق الشويهدي إنمسلحين علي متن 4 سيارات رباعية الدفع.

هاجموا اليوم الجمعةموقع الحساونة جنوب غرب ليبيا .

مضيفا أن المسلحين لم تتضح هويتهم بعد إختطفوا 4 أجانب عاملين بالموقع وهم 3 مهندسين من الجنسية الفيليبينية وفني من كوريا.

كما أكد الشويهدي أن المسلحون إقتادوا 5 موظفين لكنهم أطلقوا سراحهم بعد ان علموا أنهم ليبيين وليسو أجانب.