اخماد حريق بطريق الوطني رقم 1 بشفة ووالي البليدة ينصب الرتل المتنقل

تمكنت وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية شفة بالتدعيم من وحدة بوعرفة و الوحدة الرئيسية من إخماد بداية حريق غابة بمنطقة شفة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين شفة و المدية ، بالرغم من قوة الرياح و ارتفاع درجات الحرارة التي سرعت من انتشار اللهب.

إلا أن التمركز الجيد لفرق التدخل و العمل الاحترافي لأعوان الحماية المدنية مكن من إخماد الحريق ومنع انتشاره نحو باقي الغابة و حماية الممتلكات الحيوانية والنباتية، بعد أن خلف اتلاف حوالي 01 هكتار من أشجار الصنوبر.

وفي ذات السياق اشرف والي البليدة كمال نويصر على عملية تنصيب الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات الخاص بالحماية المدنية و الرتل المتنقل الخاص بمصالح الغابات الذي ينطلق ابتداء من الفاتح من شهر جويلية و يمتد إلى غاية نهاية شهر أكتوبر.

حيث أن الرتل المتنقل للحماية المدنية متكون من 08 شاحنات إطفاء منها الخفيفة و منها شاحنات التزود بالمياه و سيارة إسعاف و حافلة نقل الأفراد وسيارة قيادة.

بالإضافة إلى وسائل التدخل الفردية نظرا المسالك الوعرة التي تعرفها الحظيرة الوطنية بالشريعة أما التعداد البشري فتتكون من 50 عون حماية مدنية من مختلف الرتب تحت قيادة

3 ضباط ذوي كفاءة تلقوا تكوينا خاصا في التدخل في حرائق الغابات من الدرجة الثالثة.

و يتكون الرتل المتنقل الخاص بمصالح الغابات من 08 شاحنات إطفاء خفيفة و 16 عون تدخل.