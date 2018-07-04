ادانة شرطي سابق بكتابة شعارات عنصرية على واجهات قنصلية الجزائر بليون 

تم أمس الثلاثاء أدانة الحكم على شرطي سابق على علاقة بحركة اليمين المتطرف بثلاثة أشهر سجنا مع وقف التنفيذ.

وهذا بعد أن أقدم الاثنين الماضي على كتابة شعارات عنصرية ومعادية للإسلام على واجهات القنصلية العامة للجزائر بمدينة ليون الفرنسية

وأوضح القنصل العام عبد الكريم سراي، أن المتهم والبالغ من العمر 47 سنة لم ينكر التهك المنسوبة إليه أمام القاضي.

حيث تم توقيف مجموعة تتكون من عشرة اشخاص منذ عشرة ايام و التي كانت تخطط للقيام باعتداءات عنيفة ضد الجالية المسلمة بفرنسا.

وأضاف المصدر ان المتهم تم فصله من سلك الشرطة بسبب تعاطيه المخدرات 2006 كما تم توقيفه الاثنين الماضي في حالة سكر