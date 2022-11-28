ادرار.. جريحان في انفجار للغاز المميع GPL

أصيب شخصين بجروح إثر حادث إن للغاز المميع سير غاز GPL بمحل لتركيب قاروات سير غاز GPL بولاية ادرار.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع على مستوى حي الامير عبد القادر وسط المدينة.وتمثل في تسرب الغاز أثناء عملية صيانة وتركيب القاروات لاحد السيارات.

وأسفر الحادث عن إصابة الشخصان اصيبا بحروق من الدرجة الاولى.وتم اسعافهما ونقلهما الى المستشفى.

الحماية المدنية …الحادث وقع بسبب تسرب الغاز أثناء عملية صيانة وتركيب لاحدى القاروات….