ادرار…وفاة طفلين واصابة 7 اشخاص اخرين في حادث اصطدام بين سيارتين بدائرة تسابيت

خلف حادث مرور خطير وقع في حدود الساعة 19.30 من ليلة السبت الى الأحد وفاة طفلين واصابة 7 اشخاص اخر مرورين.

هذا وبحسب ما افادت به مصالح الحماية المدنية بعد تدخل عناصر الوحدة الثانوية بتسابيت فان الحادث وقع وبالضبط على مستوى محور الدوران بقصر لعياد.

وتمثل الحادث في إصدام سيارتين سياحيتين وخلف الحادثوفاة طفلين وإصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين شهرين و 55 سنة بجروح متفاوة الخطورة.

حيث نقلوا من طرف عناصر الحماية إلى العيادة المتعددة الخدمات بتسابيت، وهي نفس المنطقة التي شهدت حادثا مماثلا قبل أقل من اسبوع خلف 4 قتلى و12 جريحا.